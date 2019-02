Mai multi lideri de partide care se vor deputati in Parlament au venit la sectiile de votare. Printre cei mai matinali a fost liderul PL, Dorin Chirtoaca - VIDEO

Insotit de fiul sau Timofei, Vlad Plahotniuc s-a prezentat la un birou electoral situat in apropiere de sediul democratilor si de casa sa. Liderul PD nu a anuntat ora si sectia la care va vota, dar a avut grija sa se filmeze si sa posteze imaginile pe internet.

Seful PD nu a putut sa voteze pentru propria sa candidatura in circumscriptia uninominala, asa cum el candideaza la Nisporeni, dar are viza de resedinta in capiala. Si primarul degrevat de Orhei, condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare, care acum se vrea deputat, si-a dat votul astazi in capitala desi candideaza la Orhei.

Ilan Sor a venit sa voteze impreuna cu unul dintre bodyguarzii sai. A asteptat cateva minute in rand, dupa care si-a exprimat optiunea.

Sor si-a inceput discursul in limba romana, insa a trecut repede la limba rusa.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: “Am votat pentru ca imediat, in tara noastra sa inceapa schimbarile care au inceput acum 3 ani si jumatate la Orhei. “

La iesire, primarul degrevat de Orhei s-a pupat si s-a imbratisat cu sustinatorii sai. Iar Maia Sandu s-a prezentat la sectia de vot fiind inconjurata de cativa sustinatori. Ea a venit tinand in mana un stegulet cu simbolurile partidului, pe care l-a lasat la intrare si l-a luat inapoi dupa ce a iesit din cladire. La randul ei, a criticat ceilalti concurenti care ar fi impartit materiale promotionale in sectiile de votare.

Maia Sandu candideaza pe circumscriptia 50, pe care voteaza diaspora din Europa, asa ca ea nu a potut sa voteze pentru sine. Liderul PL, Dorin Chirtoaca a venit la urne la o ora de la deschiderea sectiilor.

Chirtoaca s-a tinut de facut glume in timp ce se afla in cabina de vot.M Dupa care a declarat ca nu va face agitatie electorala.

Chirtoaca si-a exprimat optiunea la o sectie de pe strada Calea Iesilor din capitala, asa ca nu a putut sa puna stampila in dreptul numelui sau pe circumscriptia uninominala.

Lidera PSRM, Zinaida Greceanii a mers sa-si exercite dreptul la vot si a chemat doar presa afiliata socialistilor si pe reporterii de la portalul Argumenti i fakti. Ieri aceasta a anuntat ca va merge sa voteze la o anumita ora, dupa care a schimbat-o, fara ca sa anunte public despre asta.

Pentru scrutinul din 24 februarie, pe circumscriptia nationala sunt inscrise 15 partide: PDM, blocul ACUM, PCRM, PSRM, P. Sor, Miscarea Populara Antimafie, PN, PNL, Partidul Vointa Poporului, Partidul Regiunilor, Partidul “Democratia Acasa”, Miscarea Profesionistilor “Speranta-Nadejda”, Partidul Patria, Partidul Verde Ecologist si PL.