Mai multi locuitori din Durlesti au venit la primarie sa ceara ca in localitatea lor sa fie aduse troleibuze fara fir sau autobuz. Oamenii spun ca microbuzele sunt putine si circula rar. Ce spune Codreanu - VIDEO

Locuitorii din Durlesti au vrut sa intre azi dimineata la sedinta de la primaria capitalei ca sa-si spuna pasul, dar nu au fost lasati, asa ca au fost nevoiti sa astepte in hol.

Primarul interimar nu s-a intalnit cu ei, ci si-a trimis un consilier. Oamenii s-au plans acestuia ca in ultimul timp le este tot mai greu sa ajunga in capitala pentru ca numarul microbuzelor a fost redus si acestea circula foarte rar.

Troleibuzele, insa, se deplaseaza doar pe la marginea orasului. Asa ca locuitorii sunt nevoiti sa asptete uneori si cate o ora pentru a ajunge in oras.

Ei spun ca au un an de cand bat la usa primariei din Durlesti, dar si la cea de la Chisinau cerand sa li se dea troleibuze fara fir.

Asa ca dupa un an de asteptare, consilierul primarului interrimar le-a cerut… sa mai astepte trei zile timp in care autoritatile se angajeaza sa gaseasca o solutie.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “In trei zile o sa vedem ce facem, eu a stiu ca problema este acolo sunt 22 mii de oamenii e mai grav ca la Truseni.”

In acestea zile, la Regia Transport Electric cinci troleibuze fara fir sunt in proces de asamblare. Acestea vor fi puse pe rute in ianuarie, spun functionarii, fara sa precizeze unde anume vor circula acestea.