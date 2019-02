Mai multi membri ai comunitatii OccupyGuguta au fost opriti de politistii de patrulare: le-au cerut acte pentru tobele pe care le aveau in masina. Tinerii au publicat momentul pe internet - VIDEO

Mai multi membri ai comunitatii OccupyGuguta au fost opriti in drum spre Nisporeni de politistii de patrulare, care le-au cerut acte pentru tobele pe care le aveau in masina. Tinerii au filmat momentul si l-au publicat pe internet. Cei de la Inspectoratul General al Politiei au initiat o ancheta pentru a stabili daca s-a procedat corect in acest caz.