Mai multi parinti care au copii diagnosticati cu autism au organizat in centrul capitalei un flashmob, vrand sa spuna in felul acesta ca ei sunt diferiti, dar egali. Cea mai mare problema a loc este integrarea in scoli si gradinite si au cerut autoritatilor sa se implice mai mult. Actiunea a fost organizata de Ziua Internationala de Constientizare a Autismului.