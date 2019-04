Cativa politicieni au comemorat victimele violentelor din 7 aprilie 2009. Unii au organizat un mars al tacerii si au aprins lumanari, iar altii au depus flori la mormantul lui Valeriu Boboc - VIDEO

Mai multi sustinatori ai Partidului Liberal, in frunte cu Dorin Chirtoaca, au mers astazi in centrul capitalei ca sa comemoreze moartea lui Valeriu Boboc. A fost prezent si tatal lui Valeriu, care primul a aprins o lumanare in locul unde a fost batut fiul sau.

Dorin Chirtoaca a aranjat toate candelele in forma de cruce. Liderul PL a dat vina de tot ce s-a intamplat acum zece ani pe guvernarea comunista de atunci.

Dorin CHIRTOACA, LIDERUL PL: “Daca Zina carabina Greceanii care din cladirea guvernului ne ameninta ca scoatem armele si va impuscam si au avut loc, iata ea cu Dodon si Plahotniuc negociaza urmatorul Parlament, pai nu este de rasul curcilor?”

Apoi, toti au mers la cimitirul din Bubuieci, unde este inmormantat Valeriu Boboc. Au iesit in Piata Marii Adunari Nationale si membrii unor organizatii unioniste. La un moment dat, cativa tineri s-au intins pe asfalt, in fata Guvernului, iar altii le-au conturat siluetele cu creta.

Vlad BILETCHI, LIDER ODIP: “Am vrut sa reprezentam ceea ce s-a intamplat si anume cadavrele acestor tineri care au fost adusi si aruncati in fata caselor, care au avut certificate false dar au fost batuti in comisariate.”

Tot in centrul cu zeci de pancarte in maini au iesit astazi si reprezentantii ONG-ului Amnesty International. Dupa amiaza, in centrul capitalei si-au facut aparitia sustinatorii partidului PAS si Platformei DA. Acestia s-au adunat in fata Parlamentului, iar de acolo au pornit intr-un mars al tacerii spre Guvern si Procuratura, in memoria celor care au avut de suferit in urma violentelor de acum zece ani. La eveniment a participat si lidera PAS, Maia Sandu, dar si cativa deputati ai blocului ACUM.

Partidul Democrat, PSRM, dar si alte formatiuni nu au organizat nicio manifestatie publica dedicata evenimentelor din 7 aprilie 2009. Nici la Presedintie, care a fost devastata in urma manifestatiilor de atunci, nu s-a organizat astazi nimic.

Intr-un mesaj postat pe Facebook, presedintele Igor Dodon a scris ca “Pe 7 aprilie 2009 a avut loc o tentativa de lovitura de stat si ca politicienii, care au fost la putere dupa evenimentele de atunci, au compromis conceptul de democratie in tara noastra.”

Dodon, care in timpul violentelor din aprilie era prim-viceprim-ministru in guvernul comunist condus de Zinaida Greceanii, a publicat doar cateva fotografii cu cladirea presedintiei, devastata in urma protestelor.