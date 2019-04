Mai multi tineri au marsaluit prin fata celor mai importante institutii de stat. Acestia l-au comemorat pe Valeriu Boboc, care si-a pierdut viata in timpul violentelor din 7 aprilie 2009

La ora 19, grupul de tineri a intins o panza lunga de culoare alba pe care era scris cu negru “Nu uitam, nu iertam”, dupa care au pornit in mars spre Parlament. In fata legislativului, manifestantii au aprins trei candele vopsite in culorile tricolorului.

Ulterior, s-au oprit in fata Presedintiei, unde au fredonat melodii patriotice si au lasat un mesaj langa poarta institutiei.

“Am scris aici ca nu uitam si nu iertam ceea ce s-a intamplat la sapte aprilie 2009. De ce in fata Presedentiei? Aici s-a inceput actiunea.”

Ajunsi la Catedrala Mitropolitana, tinerii au vrut sa aprinda lumanari in memoria lui Valeriu Boboc, lacasul insa era inchis, asa ca acestia au revenit la Guvern. In semn de protest, unul dintre tineri s-a culcat pe jos, prefacandu-se mort.

Reporter Pro Tv: - “Ce ai simtit cand te-ai culcat acolo jos?

- "M-am simtit mort, fara putere si fara o viziune in viitor."

Cei care au organizat marsul nu au participat la evenimetele de pe sapte aprilie, insa spun ca au urmarit tot ce s-a intamplat la televizor.

Igor BUDEANU, PRESEDINTELE ASOCIATEI TINERII MOLDOVEI: “Timp de zece ani s-au schimbat mai multe guvernari, dar fiecare guvernare a demonstrat ca este incapabila sa aduca poporului vinvetii pentru tragedia care s-a intamplat.”

Marsul organizt de asociatia obsteasca Tinerii Moldovei s-a incheiat in fata guvernului, in locul in care in timpul protestelor de pe sapte aprilie, 2009 a fost omorat Valeriu Boboc.