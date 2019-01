Mai multi tineri au protestat in fata Consiliului pentru Egalitate, nemultumiti de reactia autoritatii in cazul politistului care a refuzat sa vorbeasca in limba rusa cu un sofer din Gagauzia - VIDEO

Mai multi tineri au protestat astazi in fata Consiliului pentru Egalitate, nemultumiti de reactia autoritatii in cazul politistului care a refuzat sa vorbeasca in limba rusa cu un sofer din Gagauzia. Acestia au indemnat organizatia sa-si ceara scuze de la omul legii, acuzand-o ca nu vine in acealasi mod in apararea vorbitorilor de limba romana.