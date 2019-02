Maia Sandu: "Nu sunt lesby. PD-istii au fabricat un video si poze prin care incearca sa demonstreze ce eu sunt lesby. Eu nu sunt nici in video si nici un acele poze". Reactia PD-ului

Maia SANDU, LIDERA BLOCULUI ACUM: "Dupa ce au fost deconspirati trollii, regimul a trecut la metode mai primitive. PD-istii au fabricat un video si poze prin care incearca sa demonstreze ce eu sunt lesby.

Eu nu sunt nici in video si nici un acele poze. Nu sunt lesby si nu am fost niciodata spre regretul trollilor si a stapanilor lor discriminatorilor. E o minciuna prost fabricat. Acest video este filmat in orasul Munchen in care eu nu am fost niciodata.

Minciuna aceasta si altele nu sunt indreptate doar impotriva mea, ele sunt indreptate impotriva cetatenilor care urmeaza sa ia o decizie importanta peste cateva zile."

Contactat de Pro TV, seful staff-ului PD Vladimir Cebotari spune ca nu a vazut astfel de imagini pe retelele de socializare. "Blocul ACUM nu are mesaj politic, nu poate sa faca campanie si incearca sa se victimizeze. O indemn sa-si faca campanie, sa se intalneasca cu oamenii si mai putin pe retelele de socializare", spune Cebotari.

Imaginile care au aparut ieri pe retelele de socializare: