Maia Sandu, premierul unui cabinet de ministri alcatuit din Vlad Filat, Veaceslav Platon sau Pavel Grigorciuc. Un panou-pamflet cu aceasta echipa care sa guverneze tara a aparut in centrul orasului - VIDEO

Acest panou a stat ieri in centrul orasului, afisand un guvern ACUM inventat. Protagonistii cabinetului Sandu ar fi Victor Topa la Ministerul Economiei, Vlad Filat la Justitie, Veaceslav Platon la Finante, Pavel Grigorciuc la Interne, Grigore Petrenco la Integrare Europeana si avocata Ana Ursachi la Reintegrare. Astazi, imaginea nu mai era.

Andrei NASTASE, LIDERUL PPDA: “Credeti ca eu ma apuc acum sa comentez glumele si ineptiile lui Plahotniuc si Sor si celor care si-au batut joc de tara? Eu nu am de aface cu glumele lor, eu am de a face cu crimele lor si acesti indivizi voir ajunge intr-o buna zi la puscarie, dar este nevoie de mai multa vointa, decat cei de la ACUM. Vau pus in aceeasi oala cu Vlad Filat. - Sa fie sanatosi, eu nu stau in aceeasi oala cu nimeni.”

Serviciul de presa al Partidului Sor nu a vrut sa comenteze acuzatiile lui Nastase, iar democratii au precizat ca gluma trebuie tratata ca atare. PD sustine ca are alte procupari decât să se ocupe de asa ceva. Ideea panoului a venit din partea unui grup de tineri care au si o pagina umoristica pe facebook, intitulata “Sinu Roma.”