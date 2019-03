Maia Sandu sa fie prim-ministru, iar Andrei Nastase - presedintele Parlamentului. Sunt propunerile lansate de blocul ACUM - VIDEO

Maia SANDU, CO-PRESEDINTELE BLOCULUI ACUM: "Andrei Nastase – presedintele Parlamentului."

Andrei NASTASE, CO-PRESEDINTELE BLOCULUI ACUM: "Maia Sandu – premier"

Maia Sandu si Andrei Nastase au declarat ca blocul Acum isi asuma responsabilitatea pentru guvernare, chiar daca nu are sprijin in Parlament. Acestia au semnat astazi un acord de constituire a blocului ACUM, care va avea doua fractiuni in Parlament – una a Platformei Demnitate si Adevar si cealalta - a Partidului Actiune si Solidaritate. Acestia nu au explicat clar care sunt motivele.

Cele doua fractiuni vor avea un consiliu coordonator, condus de liderii celor doua formatiuni.

Igor Dodon, care i-a invitat astazi la la Resedinta de Stat la masa de negocieri a ezitat sa spuna daca va accepta candidatura Maiei Sandu la functia de prim-ministru sau pe cea a lui Nastase ca sef de Parlament.

Nici socialistii nu au oferit un raspuns clar.

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "O zi Nastase, o zi Sor."

Dupa alegerile din 24 februarie, democratii au fost cei care au lansat negocierile privind crearea unei majoritati parlamentare. PD a invitat de cateva ori blocul ACUM la discutii, propunandu-i si functia de prim-ministru, dar reprezentantii blocului au refuzat sa sa se aseze la masa de negocieri.

Ulterior, si PSRM a chemat blocul ACUM la discutii, dar si invitatia socialistilor a fost respinsa.