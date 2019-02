Maia Sandu si Andrei Nastase spun ca au fost otraviti: "Suntem tinta unor atacuri miselesti din partea acestei guvernari care ne doreste morti"

Maia SANDU, LIDERUL PAS: "Este un lucru care ne vizeaza pe ambii. A fost o perioada in care am avut probleme de sanatate, am facut teste si am descoperit ca avem un continut exagerat de metale grele in sange si acest lucru mi s-a intamplat si mie si domnului Nastase, am facut tratament si acest tratament a ajutat la coborarea acestor metale grele in sange.

Testele recente au aratat iarasi o crestere si medicii cu care am discutat noi spun ca aceasta acumulare nu poate fi explicata in mod natural, adica fara o interventie din afara.

Sunt niste suspiciuni, niste lucruri care trebuie sa fie luate in serios in contextul atacurilor si atitudinii pe care o are aceasta guvernare in raport cu cei care le pun in pericol guvernarea de la mai departe."

Andrei NASTASE, LIDERUL PPDA: "Va spun cu toata certitudinea, suntem tinta unor atacuri miselesti din partea acestei guvernari care ne doreste morti. Au atentat la sanatatea si viata noastra cu metale grele. S-a apelat la mercur. Sursa inca nu este identificata Am devenit periculosi pentru o grupare criminala."

Nu este clar, insa, cand s-a intamplat totul. Acestia insista ca de vina ar fi democratii. Contactat de ProTV, purtatorul de cuvant al PD ne-a spus ca acestea sunt aberatii in prag de alegeri.