Maia Sandu spune daca democratii si socialistii o vor alege pentru functia inaintata, ce a discutat cu Igor Dodon la Resedinta de Stat, dar si de ce a fost nevoie sa formeze 2 fractiuni: DA si PAS - Interviu/ Europalibera.org

Europa Liberă: Aţi spus că scopul Dvs. este eliberarea statului din captivitate şi aţi propus, împreună cu partenerul Dvs., un pachet de legi, pe care le-aţi numit de dezoligarhizare, iar ieri aţi propus un Guvern minoritar, pe care să-l conduceţi Dvs. şi cu dl Năstase la Parlament şi i-aţi invitat pe cei care ar vrea să voteze aceste lucruri să vi se alăture. Credeţi că se poate întâmpla aşa ceva?

Maia Sandu: „În primul rând, scopul Blocului ACUM este să asigure dreptate pentru cetăţenii Republicii Moldova, adică lege care să funcţioneze pentru toţi şi condiţii bune de viaţă, eliberarea statului din captivitate, dezoligarhizarea statului. Sunt trei condiţii pentru ca să atingem aceste obiective despre care am pomenit şi tocmai de aceea am vorbit despre acest pas important. Şi pentru a ajunge acolo, am explicat cum se pot face lucrurile, pentru că suntem în impas.

Cel puţin până acum am auzit de la Partidul Democrat că vrea să discute doar cu Blocul ACUM, în situaţia în care Blocul ACUM a spus-o răspicat – şi până la alegeri, şi după alegeri – că nu discută cu Partidul Democrat, pentru că, în opinia noastră, Partidul Democrat este instrumentul prin care grupul oligarhic a capturat instituţiile statului.

Pe de altă parte îi vedem şi pe cei din Partidul Socialiştilor ruşinându-se să facă o invitaţie pentru Partidul Democrat şi atunci noi le oferim soluţia. Soluţia pe care o oferim noi este să alegem preşedintele Parlamentului din rândul membrilor Blocului ACUM, să votăm un şir de legi care să asigure eliberarea instituţiilor statului sau, cel puţin, să înceapă acest proces de eliberare a instituţiilor statului şi Blocul ACUM vine să-şi asume responsabilitatea în cadrul unui Guvern minoritar pentru ca să nu se ajungă la alegeri anticipate. Şi noi, dacă vorbim despre un Guvern minoritar, vorbim despre lucruri foarte concrete pe care putem să le facem, şi anume: să evităm o criză economică şi socială, dacă doriţi, să restabilim urgent relaţiile cu partenerii externi şi să obţinem resurse financiare importante de care este nevoie pentru ca să se onoreze plăţile către cetăţeni, să asigurăm organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale libere şi corecte şi, evident, să eliberăm mediul de afaceri din strânsoarea în care se găseşte astăzi.

Asta este oferta pe care o facem noi în condiţiile în care celelalte formaţiuni din Parlament spun că sunt în impas şi nu găsesc o soluţie. Noi am oferit această soluţie.”

Europa Liberă: Dar cui este adresată această ofertă, adică pe cine contaţi, pe democraţi, probabil, nu?

Maia Sandu: „Am zis că contăm pe deputaţii aleşi în acest Parlament, care nu sunt controlaţi de regimul oligarhic, pentru că este foarte clar că regimul oligarhic nu-şi doreşte dezoligarhizarea ţării.”

Europa Liberă: Sunt de ăştia deputaţi? Iată, în fracţiunea socialiştilor sunt?

Maia Sandu: „Asta o să vedem la primele discuţii, atunci când vom pune pe agenda Parlamentului adoptarea acestor decizii. Prima decizie, şi noi am venit, în primul rând, cu textul unei declaraţii prin care se constată caracterul capturat al instituţiilor la nivelul Parlamentului să se recunoască acest lucru, al doilea este să se aprobe candidatul Blocului ACUM la funcţia de preşedinte al Parlamentului, după care să urmeze adoptarea acestor legi.”

Europa Liberă: Şi Dvs. credeţi că o să ajungeţi, iată, să puneţi la vot lucrurile astea?

Maia Sandu: „Asta propunem şi asta oferim. Evident că depinde de alţi deputaţi, în ce măsură sunt liberi şi în ce măsură îşi doresc să scape ţara din captivitatea unui grup.”

Europa Liberă: Şi n-o să voteze nimeni. Ştiţi Dvs. asta, ştiu eu asta, ştie toată lumea asta.

Maia Sandu: „De ce?”

Europa Liberă: De ce acest joc?

Maia Sandu: „Asta nu este un joc, asta este o soluţie cap-coadă. Dacă până acum întrebarea era – bine, legile sunt bune, poate mai putem şi noi completa aceste legi cu ceva şi noi suntem deschişi să vedem şi propunerile altor formaţiuni politice, ce văd ei că trebuie aprobat în Parlament pentru dezoligarhizare... Deci noi suntem deschişi, inclusiv dacă pot să vină cu îmbunătăţiri pe legile sau pe modificările pe care le-am propus noi la cadrul legal, dar discuţia trebuie să se întâmple acolo şi acolo o să aflăm dacă există interes din partea altor forţe politice.

Până acum ni se spunea că nu e clar ce se întâmplă după aprobarea acestor legi, că oricum nu e clar dacă putem forma un Guvern. Şi atunci, noi spunem: „Suntem suficient de curajoşi să ne asumăm guvernarea într-un Guvern minoritar, care poate fi demis de celelalte forţe politice oricând consideră ele potrivit pentru ele şi oricând vor să declanşeze alegerile anticipate”.”

Europa Liberă: Totuşi, mulţi care au văzut această propunere a dvs. de ieri au avut impresia că este un joc, adică dacă PD şi PSRM v-au făcut aceste invitaţii fictive la tratative, aţi mers şi dvs. cu nişte lucruri fictive – iată propunerea noastră, ştiind foarte bine că nu va fi votată.

Maia Sandu: „Nu este un joc, nu este nimic fictiv. Şi ca să se convingă de acest lucru le spunem să voteze preşedintele

Parlamentului de la Blocul ACUM, să voteze legile cu îmbunătăţirile pe care ar putea să le facă, să voteze Guvernul minoritar şi o să se convingă că noi suntem foarte serioşi când vorbim despre acest lucru.”

Europa Liberă: Şi din discuţiile de ieri cu preşedintele Igor Dodon aţi avut măcar o mică impresie că socialiştii ar putea să voteze aşa ceva?

Maia Sandu: „La aceste discuţii noi am detaliat, dacă vreţi, propunerea pe care am exprimat-o şi public. Acum, pe de o parte, Igor Dodon spune că nu este exponentul socialiştilor în această discuţie şi, respectiv, nu poate să transmită poziţia socialiştilor. El pretinde că este un mediator neutru, care a adus forţele politice la discuţii şi o să vedem ce o să urmeze. Evident că nu a putut să transmită sau, cel puţin, noi nu am perceput niciun răspuns din partea socialiştilor care să fie transmis prin el.”

Europa Liberă: Dvs. inclusiv aţi spus despre socialişti şi despre Igor Dodon că e un binom, că lucrează împreună cu Partidul Democrat. Astea fiind spuse, probabil e foarte irealistă această poveste, adică toată lumea înţelege că nu se poate face nimic cu forţele actuale care au ajuns în Parlament, nu se poate atinge acest scop al dvs. despre dezoligarhizare a statului. Poate peste un ciclu electoral, dar acum, cu actualele forţe în Parlament, lumea înţelege că nu e posibil.

Maia Sandu: „Noi am spus de fiecare dată că jocul a fost făcut în doi. Partidul Socialiştilor a votat pentru multe legi, inclusiv pentru schimbarea sistemului electoral, dar şi pentru multe alte iniţiative, care au dus la consolidarea regimului oligarhic. Şi acest lucru este foarte bine cunoscut şi tocmai de aici vine şi insistenţa noastră ca preşedintele Parlamentului să fie votat din rândul membrilor blocului ACUM, deputaţilor Blocului ACUM, legile să fie votate de cei care au interesul de dezoligarhizare şi aici va fi foarte clar cine vrea să scape statul de controlul clanului oligarhic şi cine nu vrea. După care, mai departe, dacă cineva va vrea să se ajungă la Guvern, după votarea acestor legi, atunci se va ajunge la Guvern. Noi am oferit această soluţie inclusiv pentru a nu admite situaţia în care se ajunge la alegeri anticipate. Dacă cei care, de exemplu, ar vota ipotetic pentru aceste legi nu ar vrea mai departe să meargă să voteze Guvernul Blocului ACUM, atunci asta ar însemna automat că se merge la alegeri anticipate. Există o alegere acolo.”

Europa Liberă: Dar e o soluţie care nu duce nicăieri. Şi atunci când propui de mai multe ori soluţii care nu duc nicăieri, la un moment dat aceste soluţii se devalorizează şi oamenii ar putea să înţeleagă că nu sunteţi capabili să propuneţi soluţii care să ducă undeva?

Maia Sandu: „Nu sunt de acord! Există suficiente experienţe în lume, unde guverne minoritare au supravieţuit şi au făcut lucruri importante. Şi în situaţia în care suntem noi, suntem într-o situaţie de impas, asta este soluţia pe care noi o oferim. Ne asumăm toate riscurile, pornind de la situaţia dezastruoasă pe care a lăsat-o Partidul Democrat atunci când a făcut angajamente pe care nu are bani cu care să le acopere, pentru că avem un buget care nu este realist, un buget pe anul 2019 care nu este realist, cu un deficit de 5,7 miliarde de lei, în care cele mai multe surse de finanţare nu sunt realiste, pentru că cel puţin două miliarde se presupune că vor veni din surse externe. Haideţi să ne amintim că această guvernare în ultimii doi ani de zile practic nu a putut să obţină nicio sursă externă de finanţare.

Noi, cei din Blocul ACUM suntem singura forţă politică credibilă în Occident, care poate să restabilească aproape imediat finanţarea către Republica Moldova. Şi vorbim despre sume importante. Deci, noi ne oferim să preluăm puterea fără să avem sprijin majoritar în Parlament într-o situaţie foarte dificilă şi să oferim soluţii foarte concrete. Noi ne asumăm nişte riscuri foarte mari, pentru că, cum spuneam, un Guvern minoritar poate fi demis în orice clipă şi în situaţia în care sunt atât de multe probleme, evident că acest lucru poate fi speculat, poate fi folosit împotriva noastră ş.a.m.d. În această situaţie, noi venim şi ne propunem capacitatea să rezolvăm rapid problemele cele mai stringente ale ţării, aşa că soluţia pe care o oferim noi este fezabilă în situaţia în care mai sunt în Parlament oameni care au curajul să voteze câteva legi care ar începe să elibereze instituţiile statului din captivitate.”

Europa Liberă: Şi ce, din punctul Dvs. de vedere, ar trebui să reţină alegătorul dvs. când nu veţi reuşi cu aceste lucruri?

Maia Sandu: „Alegătorul nostru ştie care este situaţia în care suntem, alegătorul nostru a văzut că noi ne asumăm şi riscurile unui Guvern minoritar, suntem gata să ni le asumăm. Dacă nu se vor găsi suficiente voturi să se voteze pentru aceste legi, atunci alegătorii, toţi alegătorii au să-şi facă opiniile despre partidele politice care nu vor vota pentru dezoligarhizare. Şi sunt cam puţine argumente, pentru că toată lumea ştie că în Republica Moldova asta este problema nr. 1, acest lucru este spus tot mai des şi tot mai răspicat şi de partenerii externi.

Aţi văzut şi în alocuţiunile ambasadorilor al Statelor Unite, al Uniunii Europene despre faptul că lupta împotriva corupţiei, justiţie eficientă, instituţii democratice independente sunt priorităţile principale pentru ei în relaţia cu Republica Moldova şi astea ar trebui să fie şi priorităţile următoarei guvernări. Deci, e greu să justifici cuiva de ce eşti împotriva dezoligarhizării. Partidele care vor alege să voteze împotrivă sau să ignore aceste iniţiative legislative vor trebui să explice propriilor alegători.”

