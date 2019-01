Majorarile si proiectele initiate de guvern nu sunt pomeni electorale, ci un merit al executivului. A spus-o Pavel Filip care a prezentat raportul pentru trei ani de activitate - VIDEO

Acestea sunt, potrivit premierului, marile realizari ale guvernului Filip in cei trei ani de activitate. Filip sustine ca a reusit sa scoata tara din impas intr-o perioada dificila.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Stiu ca oamenii au privit cu neincredere noul Guvern.”

Premierul a negat ca democratii s-ar promova, folosind resursele guvernului.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Vreau sa privesc aceste declaratii prin prisma campaniei electorale, a spus premierul, fiind intrebat despre folosirea resurselor Guvernului in promovarea PDM. “

Si nu vede o problema ca deputatii democrati au taiat panglici la inaugurarile unor obiective renovate din banii statului.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU:„Cum sa nu participe? Sunt oameni care au fost in aceasta guvernare, au sustinut şi au votat proiectele elaborate aici, la Guvern. Atunci cand spun că venim cu pomeni electorale, aceste majorăai, deschideri de drumuri, categoric nu este asa.”

Asa ca discursul lui Filip de la tribuna guvernului s-a incheiat cu multumiri nu doar pentru echipa guvernamentala.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Multumsc din Partidul Democrat care au fost intotdeauna alaturi si ne-au ajutat sa obtinem aceste rezultate frumoase.”

Executivul condus de Pavel Filip a fost investit pe 20 ianuarie, in mare taina, aproape de miezul noptii. Ministrii au depus juramantul la Resedinta de Stat in timp ce in fata Parlamentului aveau loc proteste.