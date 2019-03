Malul raului Bac a fost impanzit de voluntari, veniti sa faca ordine acolo. Inarmati cu saci si manusi, sute de locuitori ai capitalei, in frunte cu Ruslan Codreanu, au adunat gunoiul atat din rau cat si de pe malul acestuia - VIDEO

Acesti tineri s-au apucat sa scoata buteliile ramas blocate in crengile copacilor de malul raului sau chiar in albia acestuia. Este vorba despre mai multi elevi ai liceului Sportiv Numarul 2 din capitala.

„E foarte multa mizerie, oamenii trebuie sa-si dea seama ca fara gunoi Moldova ar fi ma curata si nu ar fi atatea boli.”

Tinerii spun ca au ramas dezamagiti de faptul ca la curatenie au iesit putini locuitori ai capitalei.

„Nu am crezut ca asa multa mizerie este. In cat timp crezi ca o sa strangeti aceaste sticle? In vreo doua ore speram.”

Dupa ce erau adunate in saci, deseurile erau transportare la statia de sortare a gunoiului.

„Personal eu am implut deja un sac si l-am dus.”

„Am scos aproximativ cinci saci de gunoi deja. Din partea celalalta sticle o multime. Este periculos sa lucrati aici ? Da apa este poluata si probabil si infectata.”

La curatenie au venit nu numai elevii, dar si profesorii. Acestia ne-au spus ca s-au mobilizat ca sa faca orasul mai curat.

Tatiana TUTUNARU, PROFESOARA: „Incercam sa luam doar ce este pe malul Bacului ceea ce este mai periculos lasam pentru adulti.”

Acest adolescent a venit la curatenie cu un amic.”

„Am gasit o roata dar si alte gunoie, daca noi nu o sa curatam, raul se va transforma in ceva strasnic.”

La curatenie au participat si muncitorii de la Spatii Verzi, dar si angajati ai altor directii ale primariei, in frunte cu primarul interimar Ruslan Codreanu.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISISINAU: „Ati putea sa faceti o coparatie dintre munca de la primarie si cea de aici, ce este mai usor ? Mult mai greu este aici. De ce ? Pentru ca trebuie sa strangi dupa altii, dar la primarie ? Acolo tot dupa altii dar e mai putin praf.”

Desi ne-a promis sa ne spuna la urmatorea intalnire daca participa sau nu la alegerile locale din vara, astazi, Codreanu a refuzat din nou sa o faca.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISISINAU: „De ce dv aveti un fix cu alegerile? Pai ati spus ca ne spuneti ori dv asa va respectati cuvantul si fata de oameni? Nu-i adevarat, am zis ca discutam despre campania electorala dar acuma nu e cazul sa discutam despre ea.”

La cateva zeci de metri distanta l-am gasit facand curatenie si pe liderul ODIP, Vlad Biletchi. Acesta a venit sa adune mizeria de malul Bacului imbracat in sacou si incaltat in pantofi.

Vlad BILETCHI, LIDER ODIP: „Esti in palton nu te temi ca o sa te murdaresti ? Nu, sunt atent si culeg minutios fiecare deseu mic. Dar deseurile mari ? Acolo participam in grup si evitam sa ne murdarim.”

Potrivit primariei, la campania de salubrizare de astazi au participa in jur de o mie cinci sute de voluntari. Au fost curatate de deseuri si raurile Durlesti, Malina Mica si cel din parcul Valea Trandafirilor. Municipalitatea sustine ca s-a facut ordine si pe malurile lacurilor de pe soseaua Muncesti, dar si in jurul celui de pe strada Mihai Viteazul.