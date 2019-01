Malul raului Nistru din Soroca a devenit casa pentru mai multe lebede ramase sa ierneze in Moldova. Vremea ceva mai blanda din ultimele zile le impinge pe gratioasele inaripate la plimbari, spre incantarea localnicilor, care le admira de pe mal -VIDEO

Lebede mai mici si mai mari pot fi admirate pe malul raului Nistru din Soroca. Localnicii spun ca vad pentru prima data atatea pasari de aceasta specie, care raman sa ierneze acolo. De teama sa nu inghete si sa moara, oamenii vin zilnic sa le aduca de mancare.

„Acum sunt foarte, foarte multe. Se pare ca le convine clima. Nu le deranjeaza nimeni, nu fac galagie. Le place. Vin oameni si le admira, le arunca paine.”

„Lebedele sunt albe, mari, frumoase si prietenoase. Le place sa manace paine. Le-am hranit, cateodata mai si ciupesc.”

Potrivit specialistilor, sa ierneze aici au ramas puii de lebeda care nu au fost in stare sa zboare un drum atat de lung, pana in tarile calde. Acestea fac fata gerului datorita stratului gros de grasime de sub pene.

Tudor COZARI, ORNITOLOG: „Cu riscul de a-si piede viata, raman in aceste zone. Oricum daca ar fi plecat in tarile calde, ele pot sa moara si sa nu ajunga. Important in Moldova sa fie apa curgatoare, oamenii sa aiba grija sa nu moara lacul de tot.”

Lebedele sunt pasari calatoare. Ele sunt recunoscute dupa gatul curbat si dupa penajul alb.