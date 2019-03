Mamele care ies cu copiii la cersit risca sa fie decazute din drepturile parintesti

Mamele care isi scot copiii la cersit risca sa fie decazute din drepturile parintesti. Atentionarea a fost facuta de catre sefa interimara a Directiei municipale pentru protectia drepturilor copilului, Lucia Caciuc, care a constatat ca, odata cu incalzirea vremii, tot mai multe femei cu copii cersesc in parcuri sau in preajma bisericilor, mai ales in zile de odihna sau sarbatoare, transmite IPN.