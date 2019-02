Manifestatii pro si contra unirii in centrul capitalei. Socialistii s-au adunat langa monumentul lui Stefan cel Mare sa spuna ca Republica Moldova nu are nevoie de Romania - VIDEO

Manifestatii pro si contra unirii in centrul capitalei. Socialistii s-au adunat astazi langa monumentul lui Stefan cel Mare sa spuna ca Republica Moldova nu are nevoie de Romania. Lozincile lor au fost, in scurt timp, acoperite de altele - prounioniste. Membrii ODIP au venit si au luat locul celor de la PSRM.