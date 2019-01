Mare imbulzeala, de Boboteaza, la Catedrala mitropolitana, unde sute de credinciosi au mers sa ia agheasma: unii se pare ca au uitat de cele sfinte si s-au luat la cearta. Acolo, au rasunat si focuri de arma: "N-au rusine deloc" - VIDEO

Dupa ce a fost sfintita apa, au rasunat focuri de arma, care i-au facut pe unii sa tresara. Apoi, credinciosii au fost stropiti cu agheasma, iar in cateva minute multimea a dat buzna peste robinetele din care curgea apa. Oamenii s-au imbulzit si s-au luat la cearta.

"Oamenii vor mai repede sa mearaga acasa"

Doi barbati au incercat sa potoleasca spiritele, dar pentru ca galagia a continuat, distribuirea apei sfintite a fost sistata.

Cozile au fost lungi, asa ca era nevoie si de multa rabdare.

Odata ce si-au vazut sticlele pline, unii au rasuflat usurati.

La Catedrala au venit si comerciantii de busuioc si sticle, care spun ca fac astfel un ban.

“Acestea sticle la 3 trei lei, cele mari la 5 lei.”

Inainte de a lua agheasma, oamenii au asistat la liturghie. Prezent a fost si presedintele, Igor Dodon, care a intrat in altar si a discut cu Mitropolitul.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Noi pastram in casa. Sotia cum de nu a venit? - A ramas cu copilasii. Ve-ti merge la scaldat cum obisnuiti in fiecare an? - Da. Ati pregatit si un halat? - E frig eu cred ca un cojoc e mai bine.”

Boboteaza reprezinta botezul lui Isus in apa Iordanului si in acelasi timp marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna pentru ortodocsi. Maine aproape 120 de mii de moldoveni care poarta numele Ion isi sarbatoresc ziua numelui.