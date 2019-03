Maria Zaharova acuza Ambasadorul SUA la Chisinau ca s-ar fi implicat in formare coalitiei de guvernare, dar si ca „a dat un instructaj clar cum ar trebui sa mearga lucrurile”

„Ambasadorul SUA in Republica Moldova, Derek Hogan, si-a permis sa se amestece in mod rusinos si categoric in procesul de formare a coalitiei de guveranare in baza alegerilor parlamentare din Republica.” Acest lucru a fost anuntat, ieri, la un briefing de presa a directorului Departamentului de Informatii si Presa al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, potrivit tass.ru.

„Asa-numita scrisoare deschisa a lui Hogan adresata parlamentarilor moldoveni, este un document cu adevarat unic in directionalitatea sa. Prin aceasta scrisoare dansul afirma direct ca singurul drum adevarat al cetatenilor acestui stat catre o viata mai buna este „consolidarea relatiilor cu Statele Unite si Europa", iar toate problemele pot fi rezolvate prin „revenirea la valorile occidentale".

Diplomata si continut discursul si a mai adaugat ca in scrisoare „ ambasadorul mentioneaza in detaliu cum si ce reforme interne ar trebui sa efectueze statul si societatea moldoveneasca, cum sa-si intareasca securitatea informatica si sa inaspreasca controlul asupra companiilor straine, sa diversifice sursele de energie si asa mai departe.”

Reactia Mariei Zaharova vine dupa ce acum cateva zile ambasadorul Derek Hoga a scris un articol pentru publicatia Ziarul de Garda, in care a adresat un mesaj catre deputatii noi alesi. Acesta a facut referire la situatia politica din Republica Moldova, dar si la negocierile care au loc intre partide acum. Totodata ambasadorul a tinut sa vina si cu niste sfaturi pentru politicieni si sa le spuna la ce au de lucrat cel mai mult in urmatorii patru ani.