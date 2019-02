Marina Tauber spune ca Ilan Sor nu a primit nimic in schimbul mitei oferite lui Vlad Filat si ca nu l-a denuntat in 2014, pentru ca era santajat: "A mers la organele competente cand a inteles care este planul final" - VIDEO

Sa vorbim despre curajul domnului Sor de a deconspira infractiunile comise de Filat si Platon. De ce domnul Sor nu a facut acest lucru atunci, cand s-a intamplat?

Marina Tauber, REPREZENTANTA PP SOR: „Ilan Sor a fost santajat de Filat, de Platon. El a fost santajat cu distrugerea business-ului lui si a mers la organele competente, atunci cand a inteles care este planul final, pentru ca de la inceput nu a realizat.”

Ce a obtinut domnul Sor in schimbul acestei mite pe care a fost obligat sau le-a dat, sau...?

Marina Tauber, REPREZENTANTA PP SOR: „Domnul Sor nu a primit nimic...”

Duty free-uri?





Marina Tauber, REPREZENTANTA PP SOR: „Business-ul duty free-uri a fost lansat inca de tatal lui...”





Cand ati mai fost in studioul InPROfunzime, in campania pentru locale am discutat despre un imprumut pe care l-ati luat din banca letona pentru a intra in posesia unor actiuni la Unibank, nu ne-ati spus daca l-ati returnat?

Marina Tauber, REPREZENTANTA PP SOR: „Da, eu l-am returnat acel credit.”





Si de unde ati luat bani pentru ca uitandu-ma in declaratia dumneavoastra de avere, totusi nu declarati un venit mare. In jur de 100 de mii pe an, aveti si doua imprumuturi?





Marina Tauber, REPREZENTANTA PP SOR: „A fost reintors in contul actiunilor prin care eu am returnat acest credit...”





In declaratia dumneavoastra de avere prezentata de CEC nu sunt prezente actiunile la Unibank?

Marina Tauber, REPREZENTANTA PP SOR: „Pentru ca asa este procedura...”

Vicepresedintele Partidului Sor, Marina Tauber, candideaza la alegerile parlamentare pe circumscriptia nr. 19, Ivancea, dar o putem gasi si pe listele de partid. Tauber a fost aleasa primar in Jora de Mijloc in urma scrutinului din 20 mai, obtinand 61 la suta din sufragii.

Ea figureaza in raportul Kroll, la fel ca si liderul formatiunii, primarul de Orhei. Ilan Sor a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate.