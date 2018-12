Marturiile celor doi iubiti care au fost raniti in urma accidentului de langa Ivancea, unde patru tineri au murit: "In cateva secunde ne-a aparut masina in fata si nu am mai putut face nimic. Am rupt usa, am rupt centura si am iesit" - VIDEO

FEMEIA, VICTIMA ACCIDENTULUI DE LA PERESECINA: "Ne indreptam spre Chisinau, iar la un moment dat s-a intamplat... nu mai tin minte nimic. Am vazut numai o masina care a iesit in fata noastra ca sa ocoleasca alta masina. Dupa asta, nu-mi mai amintesc nimic.

Eu nu-mi amintesc practic nimic. Pe urma m-am trezit aici la spital. Dimineata am cazut jos si ne-am pornit la Chisinau, la doctor, sa vedem ce am la mana".

BARBATUL, VICTIMA ACCIDENTULUI DE LA PERESECINA: "Plecam la Chisinau, era in jur de 18:30. Plecam cu sotia la Chisinau, are o trauma la mana, plecam sa vedem ce are. Mergeam, aveam 70 - 74 km\h. In cateva secunde ne-a aparut o masina in fata si nu a mai reusit sa evite nimic. Ne-am palit fata in fata. El se vede ca a incercat sa franeze, dar a fost prea tarziu. A intrat pe contrasens, dar era tarziu, nu am mai reusit sa facem nimic. A fost o palitura puternica si ne-a aruncat intr-o parte. Atat.

Am coborat, eram constient, am ajutat sotia, cativa oameni au sarit sa ne ajute. Am scos pe ea, am rupt usa din partea mea, am rupt centura. Dupa asta a venit politia, ambulanta.

El avea viteza foarte mare, sa fi avut viteza ca a mea, poate ne alegeam doar cu mani rupte. El avea peste 100. A fost ca o scanteie. Nu a mai reusit nimic. Era normal drumul, se circula normal. Era putin ambuteiaj. Sotia avea centura, daca nu avea era rau. Nu stiu de ce a afectat-o centura atat de tare".

MEDIC: "Pacienta este constienta, stabila hemodinamic, dar pentru ulterioare rezolvari ...este ca pacienta sa fie transportata la Chisinau.”

Femeia va fi operata la Institutul de Medicina Urgenta. Iubitul ei, ranit si el in accident, este in afara oricarui pericol. Tragedia s-a produs dupa ce un BMW, care se deplasa cu viteza excesiva, a intrat pe contrasens si a lovit o Toyota, care circula regulamentar. In urma impactului, patru oameni din primul vehicul au murit.