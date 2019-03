Marul discordiei la vama ruseasca: 20 de tone de mere din R. Moldova, destinate exportului in Federatia Rusa, au fost returnate de la frontiera de stat a acestei tari - zdg.md

La inceputul acestei luni, Serviciul Fitosanitar Rosselhoznadzor, anunta oficial ca 20 de tone de mere din R. Moldova, destinate exportului in Federatia Rusa, au fost returnate de la frontiera de stat a acestei tari. Rosselhoznadzor preciza ca decizia a fost luata pentru ca ar fi fost constatate discrepante intre informatiile indicate in certificatul fitosanitar al produselor, pe etichetele acestora, dar si in actele de transportare a lotului de fructe. Pe de alta parte, la sfarsit de 2018, presedintele Dodon se lauda cu intelegeri exclusive privind exportul de produse agricole din R. Moldova pe piata rusa, scrie zdg.md.