Mascatii de la CNA si PA perchezitioneaza un Mercedes parcat in fata unui magazin de langa viaduct. Soferul automobilului ar fi primit 600 de euro ca sa ajute o femeie sa obtina permisul de conducere - GALERIE FOTO

UPDATE 14:40 Potrivit CNA, mascatii perchezitioneaza in masina unui tanar din capitala. Acesta este banuit ca ar fi cerut de la o femeie 1900 de euro ca sa o ajute sa obtina permisul de conducere, categoria B. Acesta i-ar fi dat asigurari denuntatoarei ca ar putea sa-i determine pe cei din comisie sa o ajute la sustinerea probelor teoretice si practice. Tanarul a fost prins in flagrant in timp ce primea 600 de euro. Daca va fi gasit vinovat, barbatul risca pana la 7 ani de inchisoare.

UPDATE 14:40 Soferul automobilului se afla acolo. Inca nu este clar motivul perchezitionarii.

