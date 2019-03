Medicamentul Smecta, interzis copiilor de pana la doi ani, femeilor insarcinate si celor care alapteaza. Preparatul se gaseste si in farmaciile din Moldova - sanatateinfo.md

Agentia Nationala a Medicamentului din Franta recomanda evitarea utilizarii preparatului Smecta in tratamentul diareii la copiii mici, in cazul femeilor insarcinate si celor care alapteaza. Recomandarea vine dupa ce rezultatele unui studiu clinic au aratat ca exista riscul ca argila obtinuta prin extractie din sol si folosita in medicamente poate contine mici cantitati de metale grele, precum plumbul care poate ajunge in sange odata cu administrarea acestuia, scrie sanatateinfo.md