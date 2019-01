Medicul Mihai Stratulat, candidat PD pe circumscriptia care cuprinde sectoarele Centru si Buiucani din Chisinau, nu a fost inregistrat in cursa din cauza unor semnaturi invalide. Ce spun democratii - VIDEO

„Ajungem la o concluzia, ca organele lucreaza conform legii…”

De dimineata, Mihai Stratulat a mers la Consiliul Electoral de Circumscriptie Buiucani pentru a-si inregistra inca o data grupul de initiativa.

Mihai STRATULAT, MEMBRU PD: „Luand in considerare ca astazi este ultima zi in care noi reusim iarasi sa depunem actele, am decis initial sa depunem din nou actele, iar apoi urmeaza sa facem si o contestare la CEC referitoare la verificarea listelor cu semnaturi.”

Democratul Sergiu Sarbu sustine ca semnaturile colectate de Stratulat sunt in regula si ca refuzul consiliului de circumscriptie de a-l inregistra in cursa ar demonstra ca PD nu controleaza institutiile care se ocupa de alegeri, asa cum afirma cei din opozitie.

Sergiu SARBU, DEPUTAT PD: „Ar putea pune piedici poate unii membri din Comisie, care au fost delegati pe criterii politice. Avem si socialisti, avem si liberali. Apropo, ati avzut cine este presedintele consiliului? Renumitul liberal care a fost dat afara din primarie. Nu vreau sa cred ca este o razbunare.”





Presedintele consiliului de circumscriptie, care este membru PL, spune ca declaratiile facute de Sarbu sunt politice.

Alexandru FLEAS, PRESEDINTELE CONSILIULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 26.: „Eu comentez doar datele care au fost procesate si care au fost examinate de catre comisie prin intermediul acestui sistem electronic care permite sa verificam fiecare persoana si sa ne dea sistemul daca semnatura este valabila sau nu.“

Hotararea de ieri a consiliului de circumscriptiei nu-i afecteaza in niciun fel sansele lui Mihai Stratulat. El si-a inregistrat inca o data grupul de initiativa si colecteaza noi semnaturi. In schimb candidatii care ar putea fi respinsi in zilele urmatoare, nu vor putea face acelasi lucru.

Alexandru FLEAS, PRESEDINTELE CONSILIULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 26.: „In cazul in care va fi respins, contestatii va putea face, fiindca regulamentul permite sa faca contestatii, dar sa inregistreze un nou grup de initiativa nu va mai putea, pentru ca astazi este ultima zi. Aceasta este prevederea legala.”

Mihai Stratulat a ajuns in atentia publica, dupa ce a scris pe pagina sa de facebook despre mai multe nereguli din sistemul medical din tara. Atunci nu stiam ca el este membru PD, asa ca l-am intrebat acum de ce nu a convins partidul din care face parte, si care se afla la guvernare, sa rezolve acele probleme.





Mihai STRATULAT, MEMBRU PD: „-Atunci cand ati scris acele postari pe facebook erati membrul PD? -Da. Lumea crede ca sistemul medical este de fapt si sistemul care sta la guvernare, sunt lucruri diferite. -Pai si numirea Silviei Radu tot a fost facuta de Partidul Democrat? -Nu pot sa va spun.”

In circumscriptia in care vrea sa candideze Mihai Stratulat a mai depus actele si socialistul Dinari Cojocaru, membrul partidului Sor, Victor Cotelea, comunistul Anton Miron, membrul blocului electoral ACUM, Iurie Venita si liberalul Vlad Biletchi. Acestia inca nu au primit un raspuns de la Consiliu.