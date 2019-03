Melodia formatiei Zdob si Zdub “Moldovenii s-au nascut” a fost parodiata de adeptii Sor. Pe post de sofer de taxi apare fostul sef al Serviciului Vamal, Tudor Balitchi, iar deputata Marina Tauber, aflata in caruta, mana caii - VIDEO

Clipul incepe cu aceleasi scene ca in renumitul clip “Moldovenii s-au nascut” a formatiei Zdob si Zdub.

Ca si in clipul Zdubilor, aici apar doi turisti care il roaga pe un sofer de taxi sa-i duca, nu la bunica, ci la... primar.

Rolul de sofer de taxi il joaca fostul sef al Serviciului Vamal, Tudor Balitchi.

In imagini apare si purtatorul de cuvant al partidului, Alina Sargu care canta la un instrument muzical, dar si primarul de la Jora de Mijloc, mai nou, deputata Marina Tauber care este in caruta cu haturile in mana si ochelari de soare pe ochi.





Marina TAUBER, DEPUTATA A PARTIDULUI SOR: „Fiind primarita la Jora de Mijloc, rolul asta foarte tare mi-a placut. Pentru ca va palcut rolul de actriva nu va ganditi la o cariera in domeniu? Probabil, da.”

Tauber sustine ca lui Ilan Sor, condamnat la inchisoare in dosarul Bancii de Economii, i-a placut clipul si ca acesta a facut cadou de ziua sa de nastere.

Marina TAUBER, DEPUTATA A PARTIDULUI SOR: „In clip am redat mai multe proiecte cu care ne mandrim, domnului Sor i-a placut. Ati cumparat drepturile de autor? Nu pot sa va spun.”

Purtatorul de cuvant al formatiunii ne-a spus ca nu stie cum aceste imagini au ajuns pe retelele de socializare, pentru ca formatiunea nu avea de gand sa le publice.

Ilan Sor a implinit 32 de ani pe data de 6 martie. El este condamnat la sapte ani si jumatate de puscarie de prima instanta pentru ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii. Sor se declara nevinovat. Intr-un an de cand dosarul a ajuns la instanta de la Cahul, amanarile s-au tinut lant, iar in urma alegrilor parlamentare din 24 februarie acesta ajuns deputat.