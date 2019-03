Mesaj exclusiv de la ambasadorul Hogan catre Parlament: SUA raman prieten fidel al poporului Moldovei - ZdG.MD

In contextul alegerilor parlamentare din 24 februarie, ambasadorul SUA in R. Moldova, Dereck J. Hogan, a transmis redactiei Ziarului de Garda un articol de opinie in care adreseaza un mesaj noului Parlament. Ambasadorul subliniaza combaterea coruptiei, independenta justitiei, dar si crearea transparenta a unui Guvern credibil, scrie ZdG.md