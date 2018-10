Mici la gratar, purcel la rotisor, tulburel si muzica populara. Cum sarbatoresc locuitorii capitalei Hramul Orasului. Care este acum atmosfera in PMAN - GALERIE FOTO

Acum, in centrul capitalei se canta, se danseaza, se mananca si se bea. Sarbatoarea i-a adunat pe toti la un loc - pe strainii veniti la distractie, pe tinerii adunati la chef sau pe batranii care au strans ultimii banuti din pensie ca sa guste o data in an o bucata de frigarui.

In general, PMAN arata ca o mica piata centrala. Acolo comerciantii au intins tarabe cu toate chitibusurile - de la mici, placinte si vin pana la ... haine, tacamuri, ciorapi sau bijuterii.

Si indiferent de scop sau de dispozitie toata lumea are o urare pentru Chisinau.

"Frumos sau nu, e orasul nostru", "La multi oras drag", "La multi ani Chisinau."