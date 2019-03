Mihai Ghimpu ii cere lui Vlad Plahotniuc sa intoarca miliardul furat si sa lasa in pace casa parinteasca de la Colonita, confiscata de autoritati in dosarul parcarilor cu plata, in care este vizat nepotul sau - Dorin Chirtoaca - VIDEO

Mihai Ghimpu ii cere lui Vlad Plahotniuc sa intoarca miliardul furat si sa lasa in pace casa parinteasca de la Colonita, confiscata de autoritati in dosarul parcarilor cu plata, in care este vizat nepotul sau - Dorin Chirtoaca. Liderul PL i-a adresat o scrisoare publica in care ii transmite sa revina cu picioarele pe pamant. Democratii nu au venit cu un raspuns.