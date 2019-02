Mihai Ghimpu l-a dat in judecata pe Andrei Nastase: "In loc sa-si ceara scuze, obraznicia si minciunile continua" / DOC

"Nu aş fi depus cererea în instanţă de judecată, dar în loc să-şi ceară scuze, obrăznicia şi minciunile lui Andrei Năstase continuă şi astăzi, inclusiv şi la întâlnirile cu cetăţenii. „Eroul salvator” foloseşte aceleaşi metode ale KGB-ului de cândva, utilizate în aceşti ani de slugile Kremlinului (Voronin, Dodon etc.) pentru a-şi salva naşul," scrie Mihai Ghimpu pe pagina sa de facebook.

In cererea de chemare in judecata, Ghimpu ii cere lui Nastase sa dezminta informatiile pe care le-a spus in public

