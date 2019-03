Mihai Ghimpu: „Nastase si Sandu au avut acelasi scop, pe care l-a avut binomul Plahotniuc-Dodon: distrugerea PL ca partid unionist si trecerea in Parlament doar a partidelor stataliste. Lucru confirmat, dupa alegeri” - VIDEO

Liberalul mai spune ca acest lucru a fost confirmat de liderul PPDA, Andrei Nastase, dupa rezultatele alegerilor in cadrul unei emisiuni in care acesta a fost prezent in calitate de invitat.

Ghimpu a atasat si un filmulet in care liderul PPDA ii indeamna pe socialisti sa se alature unui miting o rganizat de platlorma sa.

Copresedintii blocului ACUM inca nu au venit cu o reactie.