"1 kilometru si 300 de metri au ramas in stare buna" Sergiu Sarbu despre drumurile reparate asta toamna in cadrul programului lansat de democrati si finantat din bugetul de stat. Politicianul a postat pe pagina sa de Facebook un video unde spune ca drumurile reparate in campania " Drumuri bune" au ramas calitative si toate videourile care au aparut pe internet sunt niste speculatii.