Ministerul Sanatatii ar face lobby pentru un producator de tigari, argumentand ca acestea ar fi mai putin periculoase - VIDEO

Legea privind controlul tutunului ar urma sa fie schimbata, dupa ce Ministerul Sanatatii a propus doua reglementari noi. Una dintre acestea se refera la produsele din tutun care nu arde si faciliteaza plasarea lor pe piata din Moldova. In asemenea conditii, cei din sanatate ar face deschis lobby, pentru un producator de tigari, spunand ca sunt mai putin daunatoare, scrie sanatateinfo.md

Desi responsabilii din sanatate recunosc ca fumatul este o problema nationala, intr-un document, acestia sustin ca vor sa-i motiveze pe oameni sa treaca de la tigari traditionale la cele din tutun care nu arde, sugerand ca in asa fel fumatorii vor putea sa previna aparitia mai multor maladii. Nu este normal ca o asemenea initiativa sa vina din partea Ministerului Sanatatii, cred reprezentantii Centrului de Politici si Analize in Sanatate.

Ghenadie TURCANU, EXPERT LA CENTRUL PENTRU POLITICI SI ANALIZE IN SANATATE: „ Este ciudat. „

Astfel, Centrul de Politici si Analize in Sanatate a trimis un aviz catre minister, prin care indeamna sa se renunte la noile modificari, numindu-le tactici ascunse ale industriei tutunului de a promova acest tip de tigari. Guvernul nu trebuie sa faciliteze consumul produselor din tutun indiferent daca acestea sunt nocive sau mai putin, spun expertii. Ministerul Sanatatii nu ne-a oferit o reactie.

Tigarile din tutun care nu arde reprezinta un nou tip de tigari, ce contin nicotina si se fumeaza dintr-un aparat special, in care tutunul nu arde, ci fierbe si emite aburi. Initial, etichetate in numeroase tari drept „sanatoase“, ulterior medicii straini au explicat ca acestea sunt daunatoare pentru organism.

Toate tipurile de tigari contin gudron, ce se depoziteaza in plamani si in care sunt concentrate numeroase substante cancerigene. Desi, intr-o cantatitate mai mica decat in tigarile traditionale, in cele din tutun care nu arde tot se gaseste gudron, spun specialistii straini.