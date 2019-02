Responsabilii de la Sanatate spun ca la Calarasi, medicii, de fapt, prezentau raportul pentru anul trecut. Asta desi Candu spunea ca e o intalnire cu electoratul, iar directoarea institutiei lauda sloganul democratilor - VIDEO

Contactat de ProTV, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Cristina Stratulat, ne-a spus ca, de fapt, ieri, la Calarasi, a avut o loc o sedinta in care institutia si-a raportat activitatile si rezultatele din 2018.

Nu este clar, insa, de ce acest lucru a fost facut in fata democratilor, imbracati in haine electorale. Responsabilii de la Sanatate mai mentioneaza ca pe parcursul lunii februarie astfel de sedinta de raportare au loc in mai multe institutii medicale.