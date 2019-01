MAI a raspuns in graba si nechibzuit atunci cand a spus ca politistul care a insistat sa vorbeasca in romana cu un sofer din Gagauzia a procedat corect. Acesta este parerea bascanului Irina Vlah - VIDEO

Irina VLAH, BASCANUL GAGAUZIEI: „Consider ca Ministerul de Interne s-a grabit cand a venit cu acea reactie si consideram ca ar fi corect ca angajatii politiei sa vorbeasca in limba in care vorbeste soferul.”

Bascanul sustine ca in ultimele zile s-au facut speculatii ca in Gagauzia nu se vorbeste limba romana.

Irina VLAH, BASCANUL GAGAUZIEI: „Eu vreau sa va spun ca noi, cu mare placere, vrem sa invatam si sa vorbim in limba romana.-Dumneavoastra ce ati facut ca in UTA Gagauzia sa se vorbeasca in limba romana? - In primul rand, ce face conducerea tarii pentru asta? Pentru ca asta nu este doar problema autoritatilor gagauze, ci si problema intregii conduceri a Republicii Moldova.”

Acum trei zile, bascanul Gagauziei, Irina Vlah, a scris pe pagina sa de Facebook ca este indignata de faptul ca politistul care a tras pe dreapta un sofer din Gagauzia ar fi refuzat sa-i raspunda in limba rusa si a cerut ministerului de Interne sa se autosesizeze pe acest caz.

Cei de la IGP au spus ca omul legii a procedat corect, iar ieri au publicat o alta inregistrare din timpul incidentului in care se aude ca politistul vorbeste si in rusa. Totul s-a intamplat pe un drum din Cimislia. Agentul de patrulare l-a tras pe dreapta pe soferul, originar din Gagauzia si i-a cerut, in romana, sa prezinte actele, insistand sa vorbeasca in limba de stat.