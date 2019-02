Ministrii degrevati din functie in perioada campaniei electorale au revenit astazi la Guvern. Ei vor ocupa fotoliile pana va fi desemnat un nou cabinet - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: “Vreau sa va anunt ca am trecut de alegerile parlamentare. Acest exercitiu a fost incheiat.”

Din fotoliul de premier, dar cu mandat de viitor deputat, Pavel Filip a deschis sedinta de astazi a Guvernului cu zambetul pe buze. Cabinetul Filip s-a convocat in vechea componenta.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: “De azi revin la locul de munca ministrii care au fost degrevati din functii in perioada campaniei electorale pana la confirmarea legalitatii alegerilor si a mandatelor noilor deputati, guvernul e functional si are depline puterni si pana la formarea unui nou executiv vom avea un guvern in exercitiu, cu puteri limitate.”

Pentru cativa ministri, parlamentarele de duminica inseamna schimbarea fotoliului din executiv cu unul in legislativ. Nicolae Ciubuc a iesit invingator pe circumscriptia de la Calarasi.

Nicolae CIUBUC, MINISTRUL AGRICULTURII: “- Cum ma simt, satisfacut de rezultate. - O sa lasati ministerul Agriculturii? - O sa mergem in parlament, desigur. - De ce ati castigat anume dvs? - Am fost cel mai bun.”

Iar Alexandru Jizdan - pe cea de la Anenii Noi.

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: “Eu am castigat din contul unei echipe foarte bune din Anenii Noi. O sa vedem cum o sa deruleze lucrurile in Parlament, daca se va reusi de creat alianta. - PDM cu cine ar crea alianta? - Nu m-am gandit inca.”

Monica Babuc a pierdut la Ialoveni in fata candidatului blocului ACUM, dar oricum va ajunge deputat pe lista nationala a PD-ului. Democrata nu a vrut sa discute cu presa.

“Pai mai tarziu? - Mergeti prin spate la sedinta?”

Pe pagina sa de facebook, insa, a postat un mesaj in care citeaza o afirmatie a unui poet roman: “Adevaratele infrangeri sunt renuntarile la vis”, a scris Babuc. Mai putin norocoasa a fost Silvia Radu care nu va ajunge parlamentar, deoarece numarul de mandate obtinute de PD pe lista nationala e prea mic pentru pozitia ocupata de ea in lista.Astazi, sefa de la Sanatate a implinit 47 de ani.

Silvia RADU, MINISTRUL SANATATII: “Vom vedea cand se va incheia mandatul unde voi ajunge mai departe./min 08:26 - Va ganditi la eventualitatea de a participa la alegerile locale din Chisinau? - Este preamatur de vorbit.”

Cat despre intentia de a adera la Partidul Democrat, formatiune care a promovat-o pe listele sale…

Silvia RADU, MINISTRU AL SANATATII: “-Veti adera la PD? Daca o sa iau decizie, voi anunta presa. Acest lucru nu poate fi ascuns./E o decizie ce tine de viitorul apropiat? - E o decizie care daca va fi luata va fi comunicata.”