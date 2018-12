Ministrul Educatiei, Monica Babuc a iesit la raport. Timp de doua ore aceasta si-a laudat realizarile de peste an - VIDEO

Guvernul Filip a promis acum un an ca va redeschide scolile care au fost inchise in urma procesului de optimizare, pe cand Maia Sandu conducea Ministerul Educatiei. In ultimul an, insa, au fost inchise inca patru licee, o scoala primara si o scoala pentru copii cu deficiente de dezvoltare, se arata intr-un articol de pe Mold-Street. Monica Babuc sustine ca nu are nicio legatura cu asta.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: ”Deciziile despre acest lucru au fost luate de autoritatile publice. Verificarea cauzelor se va face in continuare."

Aceasta recunoaste ca datele unor studii arata ca cei peste noua mii si jumatate de elevi, care sunt transferati zilnic la scolile de circumscriptie intampina grave probleme de adaptare.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: ”Au aratat o scadere a notei de reusita cu peste dou puncte. Marea majoritate nu participa deloc sau aproape deloc la activitati extracurriculare. Acesti copii au probleme de sanatate cu digestia pentru trebuie sa manance in fuga.”

Monica Babuc spune ca restantele pe care le lasa in urma sunt din cauza timpului limitat pe care l-a avut la dispozitie.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: “Infrastructura necesita injectii financiare mult mai mari. Modul in care se gestioneaza iarasi trebuie revazut. Anul 2018 ne arata ca avem o multitudine de scoli cu deficit bugetar.”

Pe langa carentele in formula de finantare, Babuc sustine ca trebuie slefuita imaginea profesorilor in societate.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: “Modul in care am rezolvat problema cu modificarea a prestigiului profesiei de pedagog nu ne satisface de loc. La toate nivelele avem nevoie de schimbare de viziuni, schimbari de atitudine.”

In doua ore de discurs in care a prezentat raportul de activitate, Babuc s-a laudat cu reusitele echipei si nu a spus niciun cuvant despre problemele ministerului, pana nu a fost intrebata de jurnalisti.

Inainte de a raspunde la intrebari, aceasta s-a scuzat, anuntand ca are o intalnire aparuta pe ultima suta de metri si i-a lasat pe ziaristi, dar si pe colegii sai sa o astepte in jur de 20 de minute. Monica Babuc a detinut timp de cinci ani functia de ministru in diferite guverne, iar din vara lui 2017 se afla in fruntea Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii.