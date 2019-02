Ministrul Sanatatii si ex-primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, isi sarbatoreste ziua de nastere. „Privesc doar inainte si nu imi numar infrangerile” - FOTO

„Astăzi este ziua mea de naştere. Încă un an trece şi se aşează liniştit în albumul amintirilor mele, când alb-negru, când color. Privesc doar înainte şi nu îmi număr înfrângerile. Am învăţat să văd la oameni ce este bun, fără a le cere imposibilul de a fi sfinţi.

La mine în suflet e mereu soare, dar am şi eu codurile mele roşii de vânt şi de lapoviţă. Cad, mă repar şi mă ridic. Prin gânduri trag o liniuţă, vreau să ştiu ce am făcut cu anul acesta, dacă a fost cum am vrut, dacă am reuşit ceia ce mi-am propus. Scad şi adun prieteni, fapte, întâmplări. Socotelile din viaţa noastră nu seamănă cu algebra învăţată la şcoală. Sunt calcule complicate care nu admit virgule şi rotunjiri la întreg, trebuie să fii cinstit cu tine şi să-ţi recunoşti viaţa aşa cum este ea: şi mai bună, şi mai mai puţin bună, dar merg înainte cu demnitate, încredere şi cu gânduri bune.