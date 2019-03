Mobiasbanca stie sa indeplineasca visurile. De aceasta data pe cele ale tinerilor sportivi din cadrul Special Olympics care au revenit acasa cu rezultate demne de toata admiratia la jocurile olimpice - VIDEO

Viorica TUDOS: "Uramrim evolutia discipolilor Special Olympics de mai bine de 10 ani si le sustinem deplasarile acesotra la diferite competitii. Ne bucuaram de fiecare data de performantele lor, iar fiecare victorie e un act de curaj si o lectie de invatat pentru noi toti. Face parte din politica noastra de responsabilitate sociala, promovam modul sanaatos de viata, de asemena sustinem incluziunea persanelor cu animente nevoi de aceea sunte alaturi si de copii care practica sportul in ciuda acestor dizabilitati si la curajul lor de a merge la asa copetitii modiale. Ne bucuram de performantele obtine la jocurile olimpice, acum in Abu Dhabi."

Iata cu ce rezultate se lauda Special Olympics la jocurilor olimpce de vara.

Alexandra: "Au venit cu medalii de aur la minifotbal, au vneit cu bronz si medalie de aur la bocci, la inot argint si sunte foarte bucurosi."

Si pentru ca atmosfera competitiei poate fi redata cel mai bine de castigatori…

"Pai 50 de metri intr-un asa interval a fost rapid , am inotat si sunt multumit."

"A meritat sa catiga medalia, am muncit din greu sa ajungem la acest nivel, speram sa mai avem aceste placere."

"Am avut o experienta destul de placuta, am muncit din greu, am lucrat in echpa ne-am ustinut, antrenorul ne spunea dupa cadere va veni si ridicare."

Mobiasbanca – Groupe Societe Generale este partenerul Special Olympics Moldova din anul 2010, sustinand persoanele cu nevoi speciale intelectuale la compettiile sportive din tara si de peste hotare!

