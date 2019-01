Moldindconbank va fi vandut pana la alegeri. Avertismentul lui Platon potentialilor investitori - mold-street.com

Astfel, luni, 28 ianuarie, Ministerul Economiei si Infrastructurii (MEI) a publicat proiectul unei decizii de Guvern privind apobarea antecontractului cu privire la cumpararea si deetatizarea actiunilor nou-emise de Moldindconbank, noteaza mold-street.com

Conducerea Doberie a venit sa semneze antecontractul?

Potrivit documentului, Agentia Proprietatii (APP), adica Guvernul va cumpara actiunile si apoi le va revinde investitorului bulgar. Pretul a fost stabilit la peste 764 milioane lei ( circa 39,1 milioane de euro ).

Tot luni, CNA a dat aviz pozitiv acestui proiect, chiar daca a constatat in raportul de expertiza ca de catre MEI "nu au fost respectate prevederile legale privind transparenta in procesul decizional". In special, fiind vorba de publicarea tardiva a acestor documente.

Miercuri, 30 ianuarie 2019, in cadrul unei sedinte ( daca nu mai devreme ), Guvernul ar putea aproba acest proiect de decizie, iar pana vineri, 1 februarie, APP si Doverie ar putea semna deja documentul.

O delegatie a Doverie United Holding AD, in frunte cu Alexandre Hristov, directorul executiv al Doverie United Holding AD si administrator al firme Doverie Invest AD ( o subsidiara a Doverie United Holdong AD, creata special pentru aceasta tranzactie ) se afla la Chisinau

Avertismentul lui Platon

Cu un avertisment la adresa potentialilor cumparatori a venit si afaceristul Veaceslav Platon, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru escrocherie si corupere si caruia potrivit oganelor de ancheta si a BNM ia apartinut pachetul de actiuni al Moldindconbank scos la vanzare.

Acesta sustinea intr-o scrisoare deschisa, publicata pe blogul sau, ca vanzarea actiunilor Moldindconbank, dar si alte companiilor de asigurari Moldasig , Asito si Alliance Insurance Group este rezultatul crimelor comise de "un grup criminal condus care a preluat puterea in Republica Moldova".

