Moldova trebuie sa ia masuri urgente in lupta impotriva coruptiei, a crimei organizate si a migratiei clandestine ca sa beneficieze, in continuare, de regimul liberalizat de vize - VIDEO

Cea mai mare problema a Republicii Moldova ramane coruptia - constata repetat Comisia Europeana, intr-un raport publicat ieri. In evaluare sunt vizate toate tarile ale caror cetateni circula liber in Europa.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV INSTITUTUL PENTRU POLITICI SI REFORME EUROPENE: “Moldova in cazul dat iese in evidenta de aceea ca practic doar in cazul nostru, Comisia reitereaza solicitarea ca tara noastra sa avanseze in indeplinirea tuturor conditiilor, in ceea ce tine de coruptie.”

Documentul este o evaluare facuta anual si vorbeste despre carentele care raman neindeplinite. Asadar, autoritatile noastre mai au de lucrat la.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV INSTITUTUL PENTRU POLITICI SI REFORME EUROPENE: “Moldova sa consolideze..., pentru a reduce numarul de cereri de azil..sa isi faca legislatia in domeniul fiscal dupa standardele europene si probabil aici face referire la ultima reforma fiscala promovata de parlament si recomandarea UE este ca aceasta legislatie sa fie revizuita.”

Comisia Europeana face aceasta evaluare periodic si o prezinta statelor membre. Analiza verifica in ce masura conditiile regimului fara de vize sunt respectate de tarile beneficiare.

Ministerul de Externe de la noi scrie intr-un comunicat plasat pe site ca, de fapt, Comisia Europeana “nu intentioneaza sa lanseze procesul de suspendare a regimului fara de vize, ci doar vine cu recomandari”. Raportul este realizat anual de oficialii straini, din anul 2017. Moldovenii pot circula fara vize in Uniunea Europeana din 2014.