Moldovagaz planifica sa mareasca tarifele la servicii cu 35 de procente, a declarat Igor Dodon la o televiziune afiliata socialistilor - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “In proiectul de buget pentru acest an, pe care l-au prezentat ei (n.red.Moldovagaz) la Gazprom si despre care nu vor sa vorbeasca public, este inclusa o crestere a tarifelor la gaze in interiorul tarii cu circa 35%. Ei tac, dar sunt documente. Eu le-am vazut. ”

Asta in conditiile in care se stie ca Gazprom a marit pretul la gazele naturale livrate Moldovei inca de la 1 ianuarie. Astfel, de la inceputul acestui an, Moldova Gaz importa din Rusia gaz cu 25 la suta mai scump decat acum un an. In acelasi timp, furnizorul local nu ar fi depus vreo cerere la ANRE pentru pentru a majora preturile. Dodon spune ca ar putea obtine reduceri de la rusi.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Acest acord (n.red cu Gazprom) se incheie pe 31 decembrie 2019, la sfarsitul acestui an, asa ca trebuie sa incheiem un alt acord. Daca vom avea o guvernare normala, eu pot lua premierul de mana si sa plecam impreuna la Gazprom sa le spunem, noi ne cunoastem de ani de zile, haideti sa rezolvam problema.”

Fostul presedinte al tarii, Vladimir Voronin spune ca intrevederile lui Dodon la Moscova sunt lipsite de continut.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: ”Ei cand au fost ultima data in decembrie in Moscova/au venit de acolo cu ce, cu 25 de procente majorate preturile la gaz. Ati auzit inainte de alegeri de asta. Au tacut.”

Din 2016 incoace, Igor Dodon s-a intalnit de nenumarate ori cu Vladimir Putin si niciodata cu omologii sai din tarile vecine: Ucraina si Romania.