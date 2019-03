Moldoveanul, care a reusit sa ajunga in primii 15 la un ultramaraton in Noua Zelanda, s-a intors la Chisinau. Iulian Bercu a alergat prin munti 250 de kilometri, pe ploaie, arsita si vant - VIDEO

Iulian Bercu a zburat 30 de ore ca sa ajunga de la Wellington la Chisinau. Aceasta cursa nici nu se compara insa cu cea la care a participat in Noua Zeelanda.

Iulian BERCU, ULTRAMARATONIST: “Daca te opreai sa imbraci un cojocel a fost nu stiu cumpierdeai din timp si te intreceau mai multi oameni ir apoi cand a trecut sub zece grade timpul a inceput sa inghete si am dormit jumate de noapte tremurand”.

Cursa de 250 de km a fost impartit in cateva etape. In fiecare zi se trezeau la ora sase ca sa alerge pana la apus. Petreceau noptile in tabere speciale, ca de dimineata sa porneasca din nou la drum. Cel mai greu i-a fost sa lupte cu vremea de afara.

Iulian BERCU, ULTRAMARATONIST: “A fost o noapte in care am alergat si era ploaie torentiala si de cateva ori am apucat pe alte drumuri, era in spate un american care ma striga si ma intreba baiatul ce te duci prin popusoaie.”

Pe toata distanta a alergat cu rucsacul in spate. In el avea strictul necesar pentru o zi – sacul de dormit, haine de schimb, doi litri de apa si alimente uscate. Au avut de infruntat si situatii exceptionale.

Iulian BERCU, ULTRAMARATONIST: “Alergam prin albia unui rau semisecat si la un moment dat organizatorii alearga spre noi si ne spun ca vine un val mare si cand am rupt-o toti prin parti noi alergam si vedeam cum creste nivelul raului. De ex mai multi colegi din Japonia sau China, apa le era pana la gat la mine pana la brau.”

Iulian BERCU, ULTRAMARATONIST: “De exemplu a fost un caz din Brazilia s-au inscris in cursa un orb si prietenul lui si a doua zi s-au ratacit si ei vreo 30 si ceva de ore au umblat imprejurul taberei si nu puteau sa gaseasca tabara, ei au fost nevoiti sa abandoneze.”

Iulian Bercu s-a intors cu o medalie, care confirma locul 15 din 180, dar si cu o experienta de neuitat. Anterior, el a participat si la alte competitii asemanatoare. Cea mai buna performanta a lui ramane a fi cea de anul trecut cand a parcurs 170 de km in mai putin de 38 de ore in muntii Alpi.