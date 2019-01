Moldovenii nu prea mai vor la munca in Rusia. Pe parcursul anului trecut, unul din sase gastarbeiter de-ai nostri a parasit aceasta tara - VIDEO

Pe Inga Arnaut am intalnit-o la gara. Isi lua bilet spre Moscova, unde munceste de mai bine de 20 de ani. Femeia spune ca in ultima perioada a remarcat ca are in jur mai putini conationali. Desi, exprimate in ruble, salariile in Rusia nu au scazut, ele nu mai sunt atractive.

De asta, crede Inga Arnaut, moldovenii isi cauta de lucru in alte tari.

Inga ARNAUT: “Moldoveanul care merge in Rusia este chinuit. Mai bine sa mearga in Europa“

Studiile oficiale confirma banuielile femeii. O analiza publicata de mold-street.md arata ca numai pe parcursul anului 2018 numarul moldovenilor aflati la munca in Federatia Rusa a scazut cu 16 la suta fata de 2017, adica cu 68 de mii de persoane. Principala cauza este deprecierea rublei rusesti.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Migrantii care muncesc in Rusia primesc in medie 40 000 de ruble pe luna. In urma cu cativa ani, asta insemna aproximativ 16 mii de lei. Astazi, pentru aceeasi suma, am primi la casele de schimb valutar cu 40 la suta mai putin, adica numai 9900 de lei.”

“Nu mai este convenabil sa mergi la munca.”

Analiza publicata de mold-street mai arata ca in ultimii 5 ani, numarul moldovenilor aflati in Rusia s-a micsorat cu 40 la suta, fiind cea mai mare scadere a fluxului de migranti din toate statele CSI.