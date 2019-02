Moldovenii pot calatori in Turcia doar cu buletinul de identitate. La fel vor putea veni turcii in Moldova. Asta, insa, nu le da dreptul cetatenilor nostri sa munceasca acolo - VIDEO

Cetatenii turci care au intrat astazi in tara noastra spun ca au putut sa treaca frontiera doar cu buletinul de identitate. Cei care vin des in Moldova s-au bucurat de noua prevedere.

“Pentru afaceri este foarte usor. Putem veni aici ca sa facem afaceri cu diferite companii si sa ne intoarcem in Turcia. Este minunat.”

“Este simplu si bine. Eu nu am intrebat nimic, doar am venit in tara voastra.”

“Foarte usor si foarte bine pentru relatiile dintre aceste doua tari.”

Altii, insa, au trecut tot cu pasaportul fara sa stie ca pot trece frontiera doar cu buletinul.

“Eu am zburat aici cu pasaportul. Eu nu am folosit buletinul de identitate.”

“Eu nu am folosit buletinul de idenditate, dar am vazut ca alti cetateni turci il foloseau, ei le pot folosi pe ambele. Nu e nicio problema.”

Reprezentantul unei companii aeriene tucesti spune ca noile prevederi vor avea un efect pozitiv asupra turismului din tara noastra.

Abdurrahman YARAN, REPREZENATNUL COMPANIEI AVIA: “Este o oportunitate buna pentru ambele state. Noi credem ca va fi o relatie stransa intre tari si vor sustine turismul, dar si interactiunea culturala."

Noile prevederi nu permit, insa, un sejur mai lung de 90 de zile si nu acorda dreptul la munca sau la studii fara pasaport. Guvernul Moldovei si cel al Turciei au semnat un acord reciproc de abolire a vizelor la sfarsitul lui octombrie 2018, incheiat la Ankara inca in noiembrie 2012.