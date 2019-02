Moldovenii, asteptati maine la urne. In sectiile de vot s-au facut ultimele pregatiri, au fost instalate camerele video si impartite buletinele de vot - VIDEO

Presedintii birourilor electorale au mers de dimineata dupa buletinele de vot. Forfota mare a fost si la Pretura Botanica, unde s-au format cozi. Ulterior, buletinele au fost duse la sectiile de votare, sub supravegherea politistilor. Iar acolo, toate buletinele de vot au fost numarate de membrii birourilor electorale. Apoi au fost puse intr-un seif cu sigiliu.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Una dintre sectiile de votare a fost amenajata la Scoala Profesionala numarul 3. Aici sunt asteptati peste 1400 de persoane. Totul a fost pregatit astfel incat maine dimineata la ora 7 sa fie primiti primii alegatori.”

Alexandru RUSU, PRESEDINTELE SECTIEI DE VOTARE NR. 24/28, BOTANICA: “Am aranjat cabinele de vot. Avem si o cabina pentru persoanele cu dizabilitati.”

Pentru prima data, in sectiile de votare au fost instalate camere de supraveghere. Sistemul de inregistrare video nu va fi utilizat si in cazul celor care vor vota cu urna mobila. Maine sunt asteptati la urne peste 3 milioane de alegatori. In total au fost deschise 2143 de sectii de votare, dintre care 125 peste hotare.