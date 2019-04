Momentul in care o biserica de cateva secole din satul Cotul Morii este mistuita de flacari. Localnicii spun ca lacasul a ars dupa ce cineva ar fi dat foc ierbii uscate - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta duminica. O persoana ar fi dat foc ierbii uscate, iar flacarile s-ar fi raspandit atat de rapid incat ar fi ajuns si la biserica care a supravietuit inundatii, spun localnicii.





Unele surse spun ca biserica de lemn Sfantul Trifon din Cotul Morii a fost construita in anul 1812, iar altele spun ca in 1621. Clădirea a fost monument de arhitectura de importanta nationala si se afla intr-o stare extrem de critica, fiind afectata de inundatiile raului Prut in vara anului 2010.



Biserica a fost construita din lut si lemn, initial ca o casa pentru preot si are hramul Nasterea Maicii Domnului. Lacasul dispunea de casa parohiala si in proprietatea ei erau 18 hectare de teren arabil. Icoanele din interior dateaza din anii 1800.

Biserica nu mai functiona din anii 1920 si a fost inchisa de autoritatile sovietice in anii 1950, satenii fiind nevoiti sa isi boteze copiii in satul Gorban de peste Prut.

Anul constructiei este contestat de locuitorii satului si de unii reprezentanti ai Ministerului Culturii, care sustin ca biserica este ctitoria fondatorilor satului, in anul 1621.

In 2008, reabilitarea bisericii de lemn din Cotul Morii era unul din obiectivele selectate în cadrul proiectului TACIS CBC „Dezvoltarea capacităţilor investiţionale zonei turistice Hânceşti-Leuşeni”, dar restaurarea nu a mai avut loc. La moment in sat activeaza o biserica noua.