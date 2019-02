Momentul in care o masina din cortegiul prezidential este lovita de un alt automobil. Imagini publicate de SPPS - VIDEO

Despre accident a anuntat seful statului pe pagina sa de facebook. Acesta a mai scris ca este in siguranta si ca in acel moment el nu se afla in vehicul. Serviciul de presa al Presedentiei a informat ca masina accidentata este din cortegiul prezidential care era intr-o misiune.

Potrivit serviciului de presa al presedintiei, accidentul s-a produs pe soseaua Chisinau-Leuseni, iar cortegiul prezidential se deplasa regulamentar. La un moment dat, un sofer care venea pe contrasens, a incercat sa faca o depasire si fara sa tina cont de conditiile meteo nefavorabile a lovit masina in care se afla paza presedintelui. Presedintia spune ca oamenii legii investigheaza cazul, dar cei de la politie nu ne-au raspuns ca sa confirme.