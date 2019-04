Momentul in care un barbat este batut de paznici in ambulanta, in fata unui spital din capitala. Din imaginile surprinse de un martor se vede cum un agent de paza da cu putere in bolnav. Ce spun responsabilii de la spital - VIDEO

Din secventele video, surprinse de un martor, se vede cum un agent de paza loveste de cateva ori cu o bata in pacientul, care se afla in ambulanta. Mai trec cateva minute, dupa care un alt paznic se apropie de bolnav si da cu piciorul in el.

Totul s-a intamplat in fata Spitalului „Sfanta Treime” din capitala. Cei din administratie au refuzat sa vorbeasca despre incident in fata camerei. Ne-au spus, totusi, ca institutia nu ar avea vreo legatura cu acest incident, pentru ca paznicii sunt angajatii unei firme, cu care spitalul a incheiat un contract.

Responsabilii afirma ca pacientul a fost adus ieri, la Sfanta Treime, fiind baut si ca a fost agresiv cu medicul, care l-a consultat. Totodata, acestia au depus o plangere la politie.

Reprezentantii firmei de paza ne-au confirmat ca cei doi paznici, care apar in imagini, sunt angajatii lor si ca investigheaza cazul. In momentul incidentului, in apropiere se aflau si medicii de pe ambulanta, care nu au intervenit. Am solicitat pozitia Serviciului de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca. Reprezentantii institutiei nu au revenit cu o reactie.

Sursa video: stiri.md