Momentul socant, in care fetita de noua ani este lovita pe trecerea de pietoni de la Botanica, a fost surprins de o camera de supraveghere. Ce spun martorii - VIDEO

Momentul socant, in care fetita de noua ani este lovita pe trecerea de pietoni de la Botanica, a fost surprins de o camera de supraveghere. In imagini se vede ca soferul nici macar nu a apasat pe frana in apropiere de zebra, iar copila a fost purtata cativa metri pe capota. Barbatul este cercetat in stare de libertate. Urmeaza imagini care va pot afecta emotional.